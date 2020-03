Política Presidente do Senado recebe alta após passar a madrugada desta quinta hospitalizado em Brasília

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Davi Alcolumbre está com o coronavírus Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Davi Alcolumbre está com o coronavírus. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Infectado pelo coronavírus, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 42 anos, passou a madrugada desta quinta-feira (19) internado na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

Segundo a assessoria do senador, ele realizou uma tomografia para acompanhar a evolução da Covid-19. Por recomendação médica, o senador ficou em observação no local e recebeu alta na manhã desta quinta. “O presidente do Senado permanecerá em casa, em isolamento, de acordo com as orientações médicas”, afirmou a assessoria em nota.

Segundo pessoas próximas ao senador, na noite de quarta ele começou a ter dificuldade para respirar e foi aconselhado por seu médico a ir ao hospital fazer uma tomografia do pulmão. Diante do resultado do exame, ficou internado para observação.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 58 anos, que também está com o coronavírus, foi internado no mesmo hospital.

