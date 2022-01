Política Presidente do Supremo marca reunião com servidores do Judiciário para tratar de reajuste salarial da categoria

25 de janeiro de 2022

Os servidores do Judiciário pleiteiam junto ao governo federal um reajuste salarial para recompor perdas inflacionárias nos últimos anos. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, marcou para o dia 15 de fevereiro uma reunião com representantes dos servidores do Judiciário para discutir um possível reajuste salarial para a categoria. A demanda foi apresentada pela Fenajufe (Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União). Na semana passada, os integrantes da Fenajufe se reuniram com a ministra Rosa Weber, presidente em exercício do STF durante o recesso.

Segundo a entidade, a ministra recebeu a proposta apresentada, mas disse aos participantes que o assunto deveria ser tratado com o ministro Fux assim que ele voltasse do recesso.

Os servidores do Judiciário pleiteiam junto ao governo federal um reajuste salarial para recompor perdas inflacionárias nos últimos anos. De acordo com a federação, de 2019 a 2021, as perdas somam 19,99%.

O movimento se soma ao de diversas categorias do serviço público, que iniciaram uma pressão contra o governo federal após o Planalto sinalizar com um reajuste para policiais federais neste ano.

Auditores da Receita Federal, por exemplo, iniciaram uma greve nos últimos dias de 2021. Servidores do Banco Central também iniciaram uma mobilização, com a entrega de cargos de chefia.

