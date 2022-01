Rio Grande do Sul Porto de Rio Grande é qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Em 2021, a movimentação de carga, no Porto de Rio Grande, chegou a 45,18 milhões de toneladas. Foto: Reprodução Em 2021, a movimentação de carga, no Porto de Rio Grande, chegou a 45,18 milhões de toneladas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que qualifica três portos da Região Sul do Brasil no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República): o Porto de Paranaguá, o Porto Organizado de São Francisco do Sul e o Porto Organizado de Rio Grande. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Criado em 2016, o PPI tem o objetivo de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada, o que ocorre por meio de contratos de parceria e outras medidas de desestatização. Ao fazer parte da carteira do programa, os empreendimentos portuários se tornam prioridade nacional, de acordo com a legislação.

O Porto de Rio Grande tem uma área de 11.448 metros quadrados, e o de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, possui 41.171 metros quadrados. Ambos são dedicados à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais.

Movimentação de cargas

Em 2021, a movimentação de carga, no Porto de Rio Grande, chegou a 45,18 milhões de toneladas – volume inédito em 106 anos de história. Entre os destaques estão o milho, com alta de 126,49%; a madeira, com variação de 84,51%; e a soja em grão, com movimentação 38,57% maior em comparação ao mesmo período de 2020. Outros produtos, como ureia e farelo de soja, apresentaram altas de mais de 20%.

