Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

O objetivo é que os projetos sejam utilizados em missões espaciais que enviarão astronautas a distâncias nunca antes alcançadas. Foto: Nasa/Divulgação

A Nasa, a agência espacial norte-americana, e a CSA, a agência espacial canadense, estão convidando novas equipes para ajudar a desenvolver tecnologias ou sistemas inovadores e sustentáveis de produção de alimentos que exijam recursos mínimos e, ao mesmo tempo, produzam o menor resíduo possível.

Os grupos vencedores da nova fase do desafio, apelidado de Deep Space Food Challenge (“Desafio da Comida no Espaço Profundo”, em tradução livre), repartirão o prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões).

O objetivo é que os projetos sejam utilizados em missões espaciais que enviarão astronautas a distâncias nunca antes alcançadas, uma vez que, com o tempo, segundo a Nasa, os alimentos perdem seu valor nutricional. Tendo isso em vista, para uma missão de vários anos a Marte, levar alimentos pré-embalados não atenderia a todas as necessidades de manutenção da saúde dos astronautas.

Além disso, a insegurança alimentar é um problema crônico e significativo na Terra, que vem se agravando nos últimos anos com desastres que interrompem as cadeias de suprimentos. A agência espacial garante que o Deep Space Food Challenge pode ter também aplicações na produção local de alimentos, doméstica e comunitária, fornecendo novas soluções para crises humanitárias.

“Alimentar os astronautas por longos períodos dentro das restrições das viagens espaciais exigirá soluções inovadoras”, afirmou Jim Reuter, administrador associado da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial da Nasa. “Empurrar os limites da tecnologia de alimentos manterá os futuros exploradores saudáveis e poderá até ajudar a alimentar as pessoas aqui em casa.

Em outubro do ano passado, quando ocorreu a primeira fase do desafio, a Nasa concedeu a 18 equipes um total de 450 mil dólares (R$ 2,4 milhões) por seus conceitos de tecnologia inovadora de produção de alimentos.

Limpeza de tubo

Nesta terça-feira (25), a Nasa anunciou que foi concluída a limpeza do tubo de coleta 261 do rover Perseverance, que estava obstruído. Conforme noticiado pelo Olhar Digital, isso aconteceu depois que o robô conseguiu sua sexta coleta de rochas em Marte, no fim de dezembro.

“Quando você se depara com um desafio, às vezes é melhor dar um passo atrás e sacudi-lo”, diz o post no Twitter da missão Perseverance. “Eu me virei em algumas rochas próximas para ficar inclinado, e fiz uma torção com um pé. Em algum lugar ao longo do caminho eu sacudi as outras duas pedras no meu sistema de amostragem. De volta à missão.”

De acordo com a Nasa, a equipe responsável pelo robô trabalhou metódica e minuciosamente, atingindo de imediato um bom progresso na compreensão do melhor caminho a seguir para a resolução do problema.

A implementação das etapas iniciais de recuperação logo alcançou o primeiro sucesso: as duas pedras superiores foram ejetadas do carrossel de brocas durante um procedimento de teste.

