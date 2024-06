Brasil Presidente do Supremo, ministro Barroso manteve julgamento sobre porte de maconha apesar do apelo de colegas

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A avaliação do presidente do STF, na resposta que deu aos colegas ministros, foi a de que o caso se arrasta há muito tempo. (Foto: Antônio Augusto/Secom/TSE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu apelo de colegas para não pautar, neste momento, o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Barroso, no entanto, manteve a decisão de prosseguir com o julgamento, que foi retomado na quinta-feira (20), em uma tentativa de encerrar a discussão e o desgaste que o tema tem gerado – principalmente entre deputados e senadores.

A análise do caso começou em 2015 e já foi suspensa quatro vezes desde então. Os ministros vão decidir se o porte de maconha para consumo pessoal deve ou não deixar de ser crime e estabelecer critérios objetivos para diferenciar traficante do usuário.

Minutos antes de a sessão de quarta-feira (19) ter início, ministros ponderaram a Barroso que retomar o julgamento no dia seguinte não seria o ideal e sugeriram adiar a análise do caso.

Os colegas de Barroso afirmaram ao ministro que a discussão não estava madura e que o contexto atual, de avanço de pautas conservadoras no Congresso – como o projeto de lei do aborto -, não tornava o cenário favorável.

Caso se arrasta

A avaliação do presidente do STF, na resposta que deu aos colegas ministros, foi a de que o caso se arrasta há muito tempo e que quanto antes o tema fosse enfrentado, menor seria o desgaste para o tribunal.

A defesa de alguns integrantes da Suprema Corte era de que o julgamento ficasse para o segundo semestre deste ano, idealmente depois das eleições municipais. Isso evitaria, acreditam esses ministros, que o tema influenciasse ou impactasse de alguma forma o pleito.

A expectativa é de que o julgamento seja concluído na terça-feira (25). O projeto foi a votação e suspenso, com retorno para a próxima terça-feira (25). Até o momento, votaram a favor de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal os ministros Gilmar Mendes (relator do julgamento), Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. Já André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Cristiano Zanin divergiram da interpretação.

Os ministros também precisam estipular critérios específicos, como a quantidade de maconha permitida para uso pessoal, que será utilizado como forma de diferenciação do usuário do traficante de drogas. As informações são do portal de notícias da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/presidente-do-supremo-ministro-barroso-manteve-julgamento-sobre-porte-de-maconha-apesar-do-apelo-de-colegas/

Presidente do Supremo, ministro Barroso manteve julgamento sobre porte de maconha apesar do apelo de colegas

2024-06-22