Política Presidente do Tribunal Superior Eleitoral vota em São Paulo

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, votou neste domingo (30) na capital paulista Foto: Reprodução de TV Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, votou neste domingo (30) na capital paulista. Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, chegou para votar em uma escola particular do Jardim América, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 8h40 da manhã deste domingo (30). A urna da seção eleitoral do ministro apresentou problema e precisou ser reiniciada. O ministro ficou na fila e votou às 8h54.

Depois da votação, o ministro seguiu para a Universidade Paulista, na Zona Sul da capital paulista, onde acompanhará o Teste de Integridade com biometria. No fim da manhã, Moraes retorna a Brasília e, às 14h30, concederá entrevista coletiva na sede do TSE.

Pronunciamento

Assim como na véspera do primeiro turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fez neste sábado (29) um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para convidar os eleitores brasileiros a irem às urnas neste domingo.

“O comparecimento e o voto são os mais importantes instrumentos de cidadania para a construção de um país justo e igualitário. O comparecimento e o voto repercutirão no futuro de todos nós, de nossos pais, filhos, familiares e amigos”, declarou Moraes.

Além da redução da abstenção, outro tópico abordado pelo presidente do TSE foi o combate ao assédio eleitoral – quando alguém coage ou ameaça outra pessoa para votar em determinado candidato.

“Não permita nenhum tipo de coação, ameaça ou oferecimento de benefícios para constranger sua liberdade de votar. Assédio eleitoral é crime, inclusive se praticado pelo empregador em relação ao empregado. Denuncie o assédio eleitoral e vote com tranquilidade, consciência e liberdade”, disse o ministro.

Mais de 156,4 milhões de brasileiros em todo o País e no exterior estão aptos a votar neste domingo para escolher o novo presidente da República do Brasil. Em 12 Estados, os eleitores terão que eleger também um governador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política