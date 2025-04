Mundo Presidente dos Estados Unidos anuncia aumento da tarifa contra a China para 125%

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Anúncio foi feito na Truth Social Foto: Reprodução Anúncio foi feito na Truth Social. . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta quarta-feira (09) que irá aumentar para 125% a tarifa sobre produtos chineses e que irá reduzir, pelo prazo de 90 dias, as taxas recíprocas a outros países. O anúncio foi feito na Truth Social.

“Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, Tesouro e USTR, para negociar uma solução para os assuntos em discussão relativos a Comércio, Barreiras Comerciais, Tarifas, Manipulação Cambial e Tarifas Não Monetárias, e que esses países não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos, por minha forte sugestão, autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com efeito imediato. Obrigado pela sua atenção a este assunto!”, disse Trump.

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-anuncia-aumento-da-tarifa-contra-a-china-para-125/

2025-04-09