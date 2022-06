Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que o G7 deve se unir e que sanções miram “máquina de guerra” de Putin

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

EUA, Reino Unido, Canadá e Japão anunciaram proibição de importações de ouro russo, buscando reforçar sanções contra o país

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos aliados que “temos que ficar juntos” contra a Rússia, enquanto os líderes mundiais se reuniram neste domingo (26) em uma cúpula do G7 nos Alpes da Baviera, que será dominada pela guerra na Ucrânia e seu impacto doloroso nos suprimentos de alimentos e energia em todo o mundo.

No início da reunião, quatro membros do Grupo dos Sete países ricos se mobilizaram para proibir as importações de ouro russo como parte dos esforços para apertar as sanções a Moscou e cortar seus meios de financiar a invasão da Ucrânia.

No entanto, não ficou imediatamente claro se houve consenso sobre a mudança, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, dizendo que a questão precisaria ser tratada com cuidado ou correria o risco de sair pela culatra.

Os países ocidentais se reuniram em torno de Kiev quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, mas mais de quatro meses depois da guerra, essa unidade está sendo testada com o aumento da inflação e a escassez de energia se recuperando de seus próprios cidadãos.

Repreendidos pela Ucrânia por não ir longe o suficiente para punir a Rússia, os líderes do G7 também estavam tendo conversas “realmente construtivas” sobre um possível teto de preço para as importações russas de petróleo, disse uma fonte do governo alemão mais cedo.

No início de uma reunião bilateral, Biden agradeceu ao chanceler alemão Olaf Scholz por mostrar liderança na Ucrânia e disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não conseguiu romper sua unidade. Scholz enfrentou críticas em casa e no exterior por ter lidado com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

“Podemos passar por tudo isso e sair mais fortes”, disse Biden. “Porque Putin tem contado com isso desde o início que de alguma forma a Otan e o G7 iriam se fragmentar. Mas não fizemos e não vamos fazer isso.”

A Grã-Bretanha disse que a proibição das importações de ouro russo visava russos ricos que compram barras de ouro para reduzir o impacto financeiro das sanções ocidentais. As exportações russas de ouro valeram US$ 15,45 bilhões no ano passado.

“As medidas que anunciamos hoje atingirão diretamente os oligarcas russos e atingirão o coração da máquina de guerra de Putin”, disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em comunicado.

“Precisamos privar o regime de Putin de seu financiamento. O Reino Unido e nossos aliados estão fazendo exatamente isso”. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Japão vão proibir as importações de ouro russo. A França também apoiou o movimento. Sobre o teto do preço do petróleo e sobre a proibição de importação de ouro, Michel disse que a questão precisaria ser mais discutida.

