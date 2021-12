Mundo Presidente dos Estados Unidos é insultado por apoiadores de Trump durante ligação de Natal

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Por videoconferência, homem se despediu de Biden com a frase "Vamos Brandon", que é um código para ofender o presidente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi insultado durante uma ligação telefônica para celebrar o Natal, quando uma pessoa usou uma frase muito popular entre os simpatizantes do ex-presidente Donald Trump.

O presidente e sua esposa Jill seguiram a tradição de conversas com algumas pessoas que ligavam para uma linha especial para acompanhar o trajeto do Papai Noel, que é rastreado desde 1955 pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

Por videoconferência na Casa Branca, os dois conversaram com um homem que se identificou como “Jared”, pai de quatro filhos.

‘Depois de conversar rapidamente com as crianças sobre os presentes que pediram e afirmar que precisavam ir para a cama antes da meia-noite, Biden conversou com o pai e comentou que os dois tinham um filho chamado Hunter.

No fim da conversa, o presidente americano desejou um “Natal maravilhoso” ao interlocutor, que respondeu “eu também desejo um Natal maravilhoso para vocês, Feliz Natal”. E se despediu com a frase “Vamos Brandon”.

“Vamos Brandon, eu concordo”, respondeu Biden, sem outro comentário para a frase, um código para ofender o presidente que na realidade significa “Fuck Joe Biden” (“F***-se Joe Biden”).

Não ficou claro se o presidente entendeu imediatamente a referência, mas a primeira-dama Jill Biden deu um sorriso constrangido. O vídeo da conversa viralizou nas redes sociais e algumas pessoas elogiaram o presidente por permanecer impassível.

A frase virou uma espécie de meme que é dito em eventos. Brandon é, na verdade, o piloto automotivo Brandon Brown. Em outubro, houve uma prova de corrida da Nascar no estado do Alabama em que Brown concorria.

Durante a corrida, alguns torcedores começaram a xingar Joe Biden. Um repórter da NBC disse na transmissão que era possível ouvir a torcida gritar “Vamos lá Brandon”.

A frase já aparece em bonés e tem sido repetida em eventos públicos contra Joe Biden e o atual governo dos EUA.

Há faixas onde se lê “Let’s Go Brandon” mesmo em eventos que não têm relação nenhuma com política. Um deputado de oposição foi com uma máscara com a frase estampada ao Congresso, e o governador da Flórida, do Partido Republicano, chamou o governo atual de “a gestão Brandon”.

A frase “Let’s Go Brandon” virou rapidamente um slogan para insultar Joe Biden sem utilizar o palavrão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo