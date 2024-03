Mundo Presidente dos Estados Unidos Joe Biden conquista número de delegados necessários para ser candidato presidencial

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A candidatura de Biden será oficializada apenas em agosto, quando acontecerá a Convenção Nacional Democrata. Foto: Getty Images A candidatura de Biden será oficializada apenas em agosto, quando acontecerá a Convenção Nacional Democrata. (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conquistou nesta terça-feira (12) o número necessário de delegados para ser o candidato presidencial pelo partido Democrata neste ano. Biden ultrapassou a marca de 1.968 delegados.

Nesta terça acontecem as votações primárias do partido Democrata em Geórgia, Mississippi, Washington, no território das Ilhas Marianas do Norte e dos “Democratas no exterior”. No entanto, a candidatura de Biden será oficializada apenas em agosto, quando acontecerá a Convenção Nacional Democrata.

Há também há expectativa de que o ex-presidente e pré-candidato republicano Donald Trump conquiste, matematicamente, a indicação presidencial do partido.

Até o momento, Trump acumulou o total de 1.144 delegados das vitórias nas votações do partido desde 15 de janeiro, a mais recente foi na Geórgia, com 59 delegados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-joe-biden-conquista-numero-de-delegados-necessarios-para-ser-candidato-presidencial/

Presidente dos Estados Unidos Joe Biden conquista número de delegados necessários para ser candidato presidencial

2024-03-12