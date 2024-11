Mundo Presidente eleito do Uruguai vem a Brasília para reunião com Lula

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

A vitória de Orsi nas eleições presidenciais do Uruguai, no último domingo, foi comemorada pelo governo Lula. (Foto: Reprodução/Instagram)

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, embarca, nesta quinta-feira (28), para o Brasil para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi confirmada pela equipe de Orsi. O Palácio do Planalto confirmou que o encontro do uruguaio com Lula ocorrerá na sexta-feira (29) pela manhã.

Pupilo do ex-presidente Pepe Mujica e integrante da coalizão Frente Ampla, o esquerdista, em entrevista à Radio Mitre após ser eleito, sinalizou que o Brasil e a Argentina estarão entre suas prioridades na política externa.

Orsi também disse que tem intenção de se reunir com o argentino Javier Milei na Cúpula do Mercosul, que acontecerá na semana que vem em Montevidéu. Segundo o presidente eleito, o atual mandatário uruguaio, Luis Lacalle Pou, o convidou para participar do evento.

Eleições no Uruguai

O ex-prefeito do município de Canelones, Yamandú Orsi, foi eleito presidente do Uruguai, depois de vitória no segundo turno das eleições realizadas no domingo (24) no país. Com 100% das urnas apuradas, Orsi garantiu 49,11% dos votos contra 45,19% de Álvaro Delgado.

Orsi, candidato de centro-esquerda, é apadrinhado político do ex-presidente José “Pepe” Mujica. A vitória representa a volta do Partido Frente Ampla ao comando do Uruguai após 5 anos da administração de Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional, de centro-direita. O próximo presidente governará o Uruguai no período de 2025 a 2030. A posse será em 1º de março de 2025.

Relação amistosa

Lula telefonou para Orsi na última segunda-feira (25), para parabenizá-lo pela vitória. Na ligação, o mandatário brasileiro ressaltou que irá visitar o Uruguai no dia 6 de dezembro, para a cúpula do Mercosul, quando pretende se encontrar com o presidente eleito e com seu mentor, o ex-presidente José “Pepe” Mujica.

A vitória de Orsi nas eleições presidenciais do Uruguai, no último domingo, foi comemorada pelo governo Lula. A avaliação é que, com o novo presidente, o Brasil ganhará um importante aliado na região e no Mercosul, em um momento de embate com a diplomacia do argentino Javier Milei.

Segundo auxiliares de Lula, a expectativa é que o futuro presidente uruguaio compartilhe com o Brasil visões comuns em temas como políticas sociais e direitos humanos — pontos conflitantes nas relações de Milei com o Mercosul.

O governo brasileiro também conta com o apoio do boliviano Luis Arce, de esquerda, e de Santiago Peña, do Paraguai. Embora ligado à direita conservadora, Peña tem uma relação intensa com Lula, com quem já teve vários encontros para tratar de assuntos de interesse comum.

Nesta semana, em uma entrevista a uma emissora de rádio, Orsi indicou que Brasil e Argentina serão prioridades em sua política externa. Ele afirmou que quer se reunir com Milei à margem da cúpula de presidentes do Mercosul. As informações são da CNN e do jornal O Globo.

