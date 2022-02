Mundo Presidente francês liga para Vladimir Putin, pede fim imediato de ataques e ameaça com “enormes sanções”

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da França, Emmanuel Macron, se encontram em Moscou em 7 de fevereiro de 2022. (Foto: Reprodução)

O presidente francês Emmanuel Macron ligou nesta quinta-feira (24) para seu homólogo russo, Vladimir Putin, e pediu a interrupção imediata das operações militares na Ucrânia, informou o governo da França em comunicado.

Segundo o governo francês, a ligação de Macron foi feita após uma conversa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e antes de uma reunião com outros líderes da União Europeia. Macron disse para Putin que ele estava sujeito a “enormes sanções”.

Os líderes conversaram por iniciativa do presidente da França, que tem se esforçado para ajudar a garantir a segurança na Europa em meio à tensão na região ucraniana.

Segundo o governo russo, que também divulgou uma nota sobre a ligação, Putin ofereceu uma “exaustiva explicação” sobre as razões que levaram a Rússia iniciar a operação contra a Ucrânia. Ainda de acordo com a nota russa, os dois concordaram em manter contato. Na madrugada desta quinta, o presidente russo ordenou uma ação militar na Ucrânia.

Aliança nuclear

O presidente russo, Vladimir Putin, “tem que entender” que a Otan é uma aliança nuclear, disse o ministro das Relações Exteriores francês nesta quinta-feira (24), depois que o líder russo se gabou de seu arsenal nuclear após atacar a Ucrânia.

“Vladimir Putin tem que entender que a Aliança Atlântica também é uma aliança nuclear”, disse o chanceler Jean-Yves Le Drian ao canal TF1.

De acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) – uma aliança militar dos Estados Unidos e das principais potências europeias -, as armas nucleares de seus membros, França, Reino Unido e Estados Unidos, são um componente essencial de suas capacidades gerais de dissuasão e defesa.

O ministro francês, que descreveu o presidente russo como um “ditador” e “cínico”, também prometeu sanções europeias “espetaculares” que “irão ferir o coração” da Rússia.

Le Drian disse que a França está estudando uma série de pedidos de ajuda à Ucrânia, incluindo ajuda militar.

“Fizeram para nós uma lista (de equipamentos militares), a estamos estudando para tentar responder da melhor forma possível à sua demanda”, acrescentou.

Putin deu início à invasão da Ucrânia nesta quinta-feira, enfatizando que a Rússia ainda é uma das “maiores potências nucleares do mundo”. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias AFP.

