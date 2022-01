Rio Grande do Sul Presidente interina da Assembleia Legislativa, deputada Kelly Moraes recebe representantes de municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Deputada (C) comanda o Parlamento estadual até esta sexta-feira. (Foto: Marina Staudt/AL-RS))

Ao longo da tarde desta quarta-feira (5), a presidente em exercício da Assembleia Legislativa, Kelly Moraes (PTB), recebeu líderes e delegações de diversos municípios do Rio Grande do Sul. Ela comanda o Parlamento até esta sexta-feira (7), no lugar de Gabriel Souza (MDB), que assumiu a chefia interina do governo do Estado, em substituição ao governador Eduardo Leite e ao vice Ranolfo Vieira Júnior, que estão licenciados.

Todos os visitantes são políticos vinculados ao Partido Trabalhista Brasileiro, legenda da deputada. O primeiro a ser recebido no gabinete foi o vereador Luiz Figueira, da cidade de Mata. Ele relatou dificuldades enfrentadas pelas comunidades do Interior do Estado por causa da estiagem e pediu apoio para a agricultura, em uma lista que inclui a abertura de poços artesianos na região.

Em seguida foi a vez dos vereadores Célia Fonseca e Jander Thien, de Passo do Sobrado. A dupla entregou convite para a inauguração de uma academia de ginástica ao ar-livre na comunidade de Potreiro Grande, na noite desta sexta-feira (7).

Já o presidente da Câmara e Vereadores de Santa Cruz do Sul, Rodrigo Rabuski, solicitou a intermediação da presidente temporária do Legislativo para agendar reunião com a cúpula da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Segundo ele, o objetivo é pleitear a inclusão de algumas intervenções no projeto de duplicação da rodovia estadual RSC-287, que liga Tabaí a Santa Maria.

A vice-prefeita de Colinas, Regina Sulzbach, e seu secretário municipal Edelbert Jasper (Turismo), foram em busca de apoio para incluir no programa “Avançar Turismo” – desenvolvido pelo governo do Rio Grande o Sul – a construção de um pórtico na entrada da cidade, bem como uma ciclovia.

Kelly Moraes também recebeu o vereador Thomas Raabe Meglin, de Pantano Grande. Por fim, encontrou-se com uma delegação de Jacuizinho: o vice-prefeito Aroldo Moraes, o secretário de Assistência Social Tancredo Borowski e o vereador Eliseu Tavares de Matos.

Antes, pela manhã, ela participou de reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha. Na pauta do encontro, os prejuízos decorrentes da falta de chuvas no Estado e medidas de auxílio aos agricultores gaúchos atingidos pelo problema.

Titular

Também chega ao fim nesta sexta-feira o período de Gabriel Souza como governador em exercício, missão que assumiu na quarta-feira. Ele retorna à presidência da Assembleia (cargo que deixará no final do mês para dar lugar a um novo encarregado para o ano legislativo de 2022).

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que estava de licença, assume a poltrona principal do Palácio Piratini de forma provisória até a próxima segunda-feira (10), quando Eduardo Leite encerra breve período de férias para retomar suas atividades.

(Marcello Campos)

