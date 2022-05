Mundo Presidente russo recorda triunfo na Segunda Guerra Mundial para pedir vitória na Ucrânia

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Putin não deu nenhuma indicação de quanto tempo pode durar o conflito Foto: Reprodução/Twitter Putin não deu nenhuma indicação de quanto tempo pode durar o conflito. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, evocou nesta segunda-feira (09) o heroísmo soviético na Segunda Guerra Mundial para exortar seu Exército à vitória na invasão da Ucrânia.

Dirigindo-se a militares na Praça Vermelha no 77º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, Putin condenou o que chamou de ameaças externas para enfraquecer e dividir a Rússia e repetiu seus argumentos para justificar a guerra com a Ucrânia, entre eles que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) estava criando ameaças às suas fronteiras.

Ele se dirigiu diretamente aos soldados que lutam na região de Donbas, no Leste da Ucrânia, que a Rússia prometeu “libertar” de Kiev. “Defender a pátria quando seu destino está sendo decidido sempre foi sagrado”, declarou. “Hoje, você está lutando por nosso povo em Donbas, pela segurança da Rússia, nossa pátria”, prosseguiu.

Putin não mencionou a Ucrânia pelo nome, não fez nenhuma avaliação do progresso na guerra e não deu indicação de quanto tempo pode durar o conflito. Não houve menção à sangrenta batalha por Mariupol.

Putin comparou repetidamente a guerra – que ele descreve como uma batalha contra perigosos nacionalistas “nazistas” na Ucrânia – ao desafio que a União Soviética enfrentou quando foi invadida por Adolf Hitler, em 1941.

