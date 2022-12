Mundo Presidente da Ucrânia chega aos Estados Unidos para visita histórica e encontro com Joe Biden

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Esta é a primeira vez que Zelensky deixa a Ucrânia desde o início da guerra no país, em 24 de fevereiro Esta é a primeira vez que Zelensky deixa a Ucrânia desde o início da guerra no país, em 24 de fevereiro. (Foto: Divulgação)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou na tarde desta quarta-feira (21) a Washington, nos Estados Unidos, para encontros com o presidente Joe Biden e com os congressistas — deve haver uma sessão em conjunto de deputados e senadores para ouvir o ucraniano. Trata-se de uma viagem histórica: é a primeira vez que Zelensky deixa a Ucrânia desde o início da guerra no país, em 24 de fevereiro.

O líder ucraniano foi direto a uma instalação do governo dos Estados Unidos, de onde esperará para seguir para os seguintes compromissos:

Ele se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden;

Após a reunião, ambos darão uma entrevista coletiva à imprensa;

Na sequência, o ucraniano seguirá ao Capitólio – o prédio do Congresso dos Estados Unidos – onde discursará durante uma reunião conjunta da Câmara dos Deputados;

Todos os eventos acontecerão ainda nesta quarta-feira.

Agradecimentos na Casa Branca

Joe Biden deu as boas-vindas à Casa Branca ao líder ucraniano com renovadas garantias de apoio dos EUA em meio à contínua investida da Rússia contra a Ucrânia. “Obrigado antes de tudo”, disse Zelensky ao presidente dos Estados Unidos. “É uma grande honra estar aqui”.

A assessoria de Zelensky ainda não informou se ele terá compromissos na capital norte-americana na quinta-feira. A visita acontece em um momento em que os Estados Unidos aumentaram o envio de armas de última geração para a Ucrânia.

Os EUA encabeçam a lista de países do Ocidente que vêm abastecendo fortemente a artilharia ucraniana, o que permitiu a Kiev colocar em prática uma ambiciosa operação de reconquista de território ocupados pela Rússia. Em meados de novembro, as tropas ucranianas conseguiram reconquistar Kherson, uma das primeiras cidades inteiramente ocupada por Moscou, que já havia inclusive imposto o uso da moeda russa no local.

Em visita recente a Kherson, Zelensky chegou a dizer que o movimento era o início do fim da guerra em seu país.

Mais dinheiro para enfrentar os russos

Os Estados Unidos fornecerão 1,85 bilhão de dólares em assistência militar adicional para a Ucrânia, incluindo a transferência do Sistema de Defesa Aérea Patriot, disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em comunicado nesta quarta-feira (21).

A assistência inclui um crédito de 1 bilhão de dólares para fornecer à Ucrânia “capacidades expandidas de defesa aérea e ataque de precisão” e 850 milhões adicionais em assistência de segurança, disse Blinken.

“A assistência de hoje pela primeira vez inclui o Sistema de Defesa Aérea Patriot, capaz de derrubar mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de curto alcance e aeronaves em um teto significativamente mais alto do que os sistemas de defesa aérea fornecidos anteriormente”, disse Blinken em seu comunicado divulgado pelo Departamento de Estado.

Zelenskiy disse anteriormente que sua visita aos EUA visava fortalecer a “capacidade de resiliência e defesa” da Ucrânia em meio a repetidos ataques russos de mísseis e drones às capacidades de fornecimento de energia e água do país no auge do inverno no Hemisfério Norte.

