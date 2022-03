Mundo Presidente Vladimir Putin compara ataques à cultura russa aos livros queimados pelos nazistas

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Presidente russo acusa o Ocidente de promover uma campanha russofóbica mediante sanções impostas após a invasão da Ucrânia. (Foto: Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin)

O presidente russo Vladimir Putin criticou nesta sexta-feira (25) a “discriminação” contra a cultura da Rússia nos países ocidentais e a comparou à queima de livros na Alemanha e Áustria por parte dos nazistas na década de 1930.

“Hoje estão tentando anular um país que tem mil anos, e estou falando da progressiva discriminação contra tudo o que está relacionado com a Rússia”, afirmou Putin em um encontro televisionado com personalidades do campo cultural.

Em suas declarações, Putin afirmou que a última vez que aconteceu uma campanha em larga escala para destruir literatura considerada indesejável foi a realizada pelos nazistas na Alemanha há quase 90 anos.

“Tchaikovsky, Shostakovich, Rachmaninoff [compositores russos] são apagados dos cartazes de concertos… escritores russos e seus livros são proibidos”, citou.

O presidente russo também mencionou a escritora britânica J.K. Rowling — autora da série infanto-juvenil Harry Potter e acusada de transfobia por inúmeras postagens polêmicas nas redes sociais — como exemplo da cultura do “cancelamento” ocidental, “só porque ela não satisfez as exigências dos direitos de gênero”.

Mais tarde, a autora respondeu ao comentário de Putin em um tuíte em que critica a invasão da Rússia pela Ucrânia. “As críticas à cultura ocidental de cancelamento possivelmente não são mais bem feitas por aqueles que atualmente massacram civis pelo crime de resistência, ou que prendem e envenenam seus críticos”, escreveu a autora de Harry Potter no Twitter, em referência ao opositor russo Navalny.

Putin e outros responsáveis russos multiplicam as comparações entre a Alemanha nazista e os países ocidentais, os quais acusam de promover uma campanha russofóbica mediante sanções impostas após a ofensiva russa na Ucrânia.

A Rússia justifica essa operação militar afirmando que há uma tentativa “neonazista” ucranianas de exterminar quem fala russo no país. A ofensiva na Ucrânia gerou uma onda de solidariedade mundial com esse país que supera as sanções decretadas pelos governos.

Sendo assim, grandes federações esportivas e centros culturais de referência eliminaram de seus programas atletas e artistas da Rússia. Por exemplo, em Paris, o maestro russo Valery Gergiev e a orquestra de Bolshoi foram excluídos da programação; em Londres, o maestro Pavel Sorokin também ficou de fora da Royal Opera House.

Além disso, os bailarinos brasileiros David Motta Soaes e italiano Jacopo Tissi, ambos do Bolshoi, se demitiram.

Vários eventos envolvendo figuras culturais russas que manifestaram apoio à guerra foram cancelados, incluindo alguns envolvendo Valery Gergiev, diretor geral do Teatro Mariinsky de São Petersburgo, que falou com Putin durante reunião na sexta-feira.

Gergiev foi demitido do cargo de regente chefe da Filarmônica de Munique e perdeu a chance de reger no La Scala de Milão depois de não condenar a invasão da Rússia.

O Teatro Real da Espanha, uma das principais casas de ópera da Europa, cancelou apresentações no final deste ano do Balé Bolshoi da Rússia. As casas de leilões Christie’s, Sotheby’s e Bonhams cancelaram as vendas de arte russa em Londres.

A Orquestra Filarmônica de Cardiff retirou um concerto da música de Tchaikovsky de seu programa, e relatos da mídia disseram que orquestras no Japão e na Croácia tomaram decisões semelhantes. A orquestra disse que foi submetida a “discursos de ódio e comentários cruéis” depois de cancelar o show.

“A humanidade básica tem precedência sobre a arte e a história”, disse em um post no Facebook. “Quando a crise humanitária terminar, a discussão sobre ‘acordar’ e ‘cancelar cultura‘ pode ter seu lugar.”

