Esporte Presidentes de Argentina e França parabenizam seleções pela final da Copa do Catar

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Presidente argentino não viajou ao Catar para assistir à final. (Foto: Reprodução/Twitter)

Os presidentes de Argentina e França, Alberto Fernández e Emmanuel Macron, respectivamente, parabenizaram as seleções dos seus países após a final da Copa do Mundo do Catar.

Os dois times se enfrentaram pela final do torneio neste domingo (18). Após empate no tempo normal da partida, o jogo foi para a prorrogação, mas também terminou com placar igual. A Argentina levou a melhor nos pênaltis.

“Obrigado aos jogadores e equipa técnica. Eles são o exemplo de que não devemos desistir. Que temos um grande povo e um grande futuro”, escreveu Fernández no Twitter.

O argentino também publicou uma foto com familiares e disse ter assistido ao jogo de casa.

A vice-presidente Cristina Kirschner parabenizou a seleção em seu Instagram com a seguinte mensagem: “Agradecimentos infinitos, capitão. A você, à equipe e ao corpo técnico pela enorme alegria que presentearam ao povo argentino. E uma saudação especial depois de seu momento maradoniano com ‘vai para lá bobo’ com que ganhou definitivamente o coração dos argentinos e argentinas”.

França

Minutos antes, o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a derrota da seleção francesa, também em publicação na rede social. O presidente francês tuitou após o final da partida que “os Bleus [como o time da França é chamado] fizeram-nos sonhar”.

Depois, Macron voltou a tuitar sobre a partida. “Parabéns à seleção francesa pela combatividade nesta Copa do Mundo. Vocês emocionaram a nação e torcedores em todo o mundo. Parabéns à Argentina pela vitória”.

O presidente da França esteve no estádio e, ao final da partida, cumprimentou jogadores diretamente no campo. Ele também participou da entrega da medalha de segundo lugar aos franceses.

Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito do Brasil, também falou sobre a partida no Twitter. Ele parabenizou os argentinos e disse estar feliz com a vitória.

“Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo Fernandez”, escreveu Lula.

Pouco depois, Fernandéz respondeu Lula. “Os nossos jogadores e equipa técnica alcançaram uma vitória merecida, fruto do trabalho, esforço e compromisso com a nossa gente. Nossa eterna gratidão. Eles nos encheram de alegria. Ganha a Argentina, e se a Argentina ganha, a América Latina ganha.”

