Política Presidentes do Chile e da Argentina oferecem apoio ao Brasil frente a ataques

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Gabriel Boric classificou como inapresentáveis os ataques bolsonaristas.(Foto: Reprodução)

O presidente do Chile, Gabriel Boric, se pronunciou sobre as invasões aos prédios dos Três Poderes em Brasília. O político classificou como inapresentáveis os ataques praticados por bolsonaristas. “O governo do Brasil conta com todo o nosso respaldo frente a este covarde e vil ataque à democracia”, publicou no Twitter.

O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, repudiou os ataques bolsonaristas promovidos em Brasília neste domingo e ofereceu apoio ao País. “Estamos juntos com o povo brasileiro para defender a democracia e impedir o retorno dos fantasmas golpistas promovidos pela direita”, escreveu no Twitter.

Fernandez disse ainda que, como presidente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e do Mercosul, alerta que os países membros se unam contra a “inaceitável reação antidemocrática que está tentando se impor no Brasil”.

“Aqueles que tentam desrespeitar a vontade da maioria ameaçam a democracia e merecem não só a sanção legal correspondente, mas também a rejeição absoluta da comunidade internacional”, complementou o presidente argentino.

Fernandez afirmou ainda que os países devem demonstrar com firmeza e união “a total adesão ao Governo democraticamente eleito pelos brasileiros encabeçado pelo presidente Lula”.

Entre os presidentes latino-americanos, Gustavo Petro, da Colômbia, também se manifestou sobre os atos antidemocráticos em Brasília neste domingo.

