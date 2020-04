Polícia Preso advogado suspeito de usar atestados médicos falsos para liberar apenados durante a pandemia de coronavírus no RS

16 de abril de 2020

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil desencadeou na manhã desta quinta-feira (16) a Operação “Avocat” (advogado, em francês) em Cachoeirinha e Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Um advogado foi preso preventivamente por crimes contra a fé pública e contra a administração da Justiça.

Ele é suspeito de integrar um esquema envolvendo escritórios de advocacia que estariam utilizando atestados médicos falsos para liberar apenados em função da pandemia do novo coronavírus. A investigação começou após circularem em grupos de mensagens instantâneas áudios de advogados que faziam referência a este suposto esquema.

Essa operação buscou apreender material probatório e a prisão do advogado. Na ação, 15 agentes policiais e 4 delegados de polícia cumpriram três mandados de busca e apreensão nas cidades de Gravataí e Cachoeirinha, além da prisão preventiva do advogado investigado. Foram apreendidos computadores, telefones celulares, documentos e dinheiro, aproximadamente R$ 7 mil.

Segundo os delegados, o material apreendido será analisado, juntamente com o depoimento do preso, e juntado a outras diligências, para que se possa chegar a um esclarecimento do caso.

