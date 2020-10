Polícia Preso assaltante que invadiu apartamento e matou idosa de 81 anos em Santa Maria

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O bandido, de 32 anos, confessou o crime após a prisão Foto: Polícia Civil/Divulgação O bandido, de 32 anos, confessou o crime após a prisão. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (15), o autor de um latrocínio ocorrido no domingo (11) em um apartamento pertencente a uma idosa na avenida Rio Branco, no Centro de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.

Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (16) pela polícia, o bandido, que é natural de Caçapava do Sul e tem 32 anos, adentrou pelos fundos do prédio. Primeiramente, o indivíduo invadiu um apartamento que estava desocupado e, posteriormente, escalou as paredes e grades, acessando a residência da vítima, uma senhora de 81 anos.

O homem agrediu fisicamente a idosa, a sufocou com as mãos e depois a amordaçou. Conforme a polícia, a violência foi tamanha que acabou causando a morte da vítima.

O ladrão roubou uma televisão de 24 polegadas, roupas de cama e banho, além de chocolates. Tudo foi trocado por pedras de crack. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de segunda-feira (12) por um parente que foi ao apartamento.

Câmeras de vigilância flagraram a ação do assassino. Após a prisão, o indivíduo confessou o crime e contou detalhes do ocorrido. Ele já possuía antecedentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia