Geral Preso, blogueiro condenado por tentativa de explosão de bomba em aeroporto chega a Brasília

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

O blogueiro Wellington Macedo de Souza, de 47 anos, foi preso em Cidade do Leste, no Paraguai. (Foto: Reprodução)

O blogueiro Wellington Macedo de Souza, de 47 anos, – um dos três condenados pela tentativa de explodir uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília – desembarcou na capital federal, nessa sexta-feira (15), pouco depois das 15h. Ele foi preso nesta quinta (14), em Cidade do Leste, no Paraguai, e ficará detido no Distrito Federal.

A tentativa do atentado ocorreu na véspera do Natal do ano passado. O explosivo foi colocado em um caminhão de combustíveis, mas o motorista do veículo identificou a carga desconhecida antes que o material fosse detonado.

Os outros suspeitos Alan Diego dos Santos Rodrigues e George Washington de Oliveira Sousa já haviam sido presos.

Wellington Macedo foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai, em uma ação que contou com a colaboração da Polícia Federal. Ele foi entregue para as autoridades brasileiras ainda na quinta, na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à Cidade do Leste. Macedo estava foragido desde janeiro de 2023.

Além dele, outros dois acusados de participar dos atos antidemocráticos foram encontrados no Paraguai e também foram transferidos para o DF. São o radialista Maxcione Pitangui Abre, que é do Espírito Santo, e a empresária Rieny Munhoz, que é do interior de São Paulo. A Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape) ainda não informou para onde os três presos foram levados.

Sentença

Mesmo foragido, Wellington Macedo foi condenado a seis anos de prisão, em regime inicial fechado, e multa de R$ 9,6 mil.

Os outros dois envolvidos, George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues, estão presos. As penas deles foram fixadas, respectivamente, em nove anos e quatro meses de prisão e cinco anos e quatro meses, ambos em regime inicial fechado.

A participação de Wellington Macedo foi descoberta porque o homem usava tornozeleira eletrônica à época e as informações do rastreamento permitiram identificar o caminho percorrido por ele no dia do crime.

Câmeras de uma loja e do próprio caminhão onde a bomba foi plantada, divulgadas pelo Fantástico no dia 15 de janeiro, mostram o momento em que o carro de Wellington se aproxima lentamente do veículo, para que o cúmplice Alan Diego dos Santos Rodrigues coloque a bomba.

Com forte presença nas redes sociais, Wellington teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes por incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021.

Desde então, cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, frequentava o acampamento bolsonarista em frente ao quartel do Exército, em Brasília.

De acordo com o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Leonardo de Castro Cardoso, o blogueiro cearense teve participação direta nos ataques contra o prédio da Polícia Federal, em Brasília, no dia 12 de dezembro do ano passado.

Na ocasião, bolsonaristas radicais tentaram invadir prédio da PF e incendiaram veículos.

Natural de Sobral, a 245 quilômetros de Fortaleza, Wellington Macedo foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Ele teve um cargo comissionado na Diretoria de Promoção e Fortalecimento de Direitos da Criança e do Adolescente entre fevereiro a outubro de 2019.

Wellington Macedo começou a trabalhar no meio da comunicação, cobrindo notícias da região norte do Ceará. Em 2018, passou a publicar notícias alinhadas com o bolsonarismo.

No mesmo ano, o blogueiro foi alvo de, pelo menos, 59 ações por danos morais movidas por diretores de escolas do município Sobral, no interior do Ceará, por conta da série de reportagens “Educação do Mal”.

Na produção dividida em quatro reportagens veiculadas em seu canal no Youtube, Wellington acusava o município de Sobral de um suposto esquema de fraudes para melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na cidade. As informações são do portal de notícias G1.

2023-09-15