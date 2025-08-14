Política Preso em casa, Bolsonaro reclama de visitas indesejadas e vai filtrar autorizações

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os pedidos de autorização das visitas passarão pelo crivo do próprio Bolsonaro Foto: Reprodução Os pedidos de autorização das visitas passarão pelo crivo do próprio Bolsonaro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jair Bolsonaro tem se queixado de alguns nomes que foram visitá-lo desde que ele passou a cumprir prisão domiciliar, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A queixa central do ex-presidente é que deputados com quem ele praticamente não têm relação conseguiram a autorização junto ao tribunal para lhe fazer a visita. Bolsonaro disse a aliados que quer receber pessoas com quem tem amizade ou que sejam articuladores políticos importantes.

Com isso, os pedidos de autorização das visitas passarão pelo crivo do próprio Bolsonaro antes de serem levados à análise do ministro Alexandre de Moraes.

Nessa quarta-feira (13), o capitão reformado recebeu a visita do empresário Renato Araújo, que concorreu à prefeitura de Angra dos Reis pelo PL. Os dois são amigos e mantém contato regular. No encontro, falaram pouco de política, mas Bolsonaro mostrou contrariedade pelas limitações impostas pela prisão domiciliar.

Ao sair da casa de Bolsonaro, Renato Araújo gravou um vídeo no qual fez críticas à prisão do ex-presidente e disse que ele é alvo de uma “perseguição injusta”.

Na semana passada, ele teve visitas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

Nesta quinta (14), o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência no Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar por medidas cautelares. Zucco foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a visitar Bolsonaro.

O parlamentar afirmou que Bolsonaro está com a saúde “debilitada”. O ex-mandatário sofre de esofagite crônica, que causa refluxo e crises de soluço.

“Fui como amigo e como líder da oposição, para conversar sobre o cenário atual, relatar o trabalho que temos desenvolvido no Congresso em pautas como a anistia, o fim do foro privilegiado e também o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado”, declarou Zucco à imprensa após a visita.

Moção

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A deliberação ocorreu sem contagem nominal de votos.

O texto foi apresentado pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) e classifica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como “coercitivas arbitrárias”.

Conforme o site da Câmara, uma moção é um “requerimento que visa expressar a manifestação da Casa Legislativa em razão de um fato”.

A prisão de Bolsonaro foi decretada no início de agosto por descumprimento de ordem do STF para não usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Moraes, relator do caso em que ele é réu por tentativa de golpe de Estado, entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares pelo ex-presidente ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos.

No texto apresentado na comissão, Evair afirma que a moção de apoio é um “brado de apoio ao capitão que resiste, mesmo quando tudo ao seu redor conspira para esmagar sua voz”. (Com informações dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/preso-em-casa-bolsonaro-reclama-de-visitas-indesejadas-e-vai-filtrar-autorizacoes/

Preso em casa, Bolsonaro reclama de visitas indesejadas e vai filtrar autorizações

2025-08-14