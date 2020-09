Polícia Preso em Sapucaia do Sul homem que aplicava “golpes dos nudes”

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Material apreendido inclui celulares. Foto: Reprodução/Twitter Material apreendido inclui celulares (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Foi preso neste sábado (26), em Sapucaia do Sul, um homem que aplicava o que ficou conhecido como “golpes dos nudes” em todo Brasil.

Segundo a Delegacia de Esteio, o acusado se fingia de mulher, atraía homens nas redes sociais e os convencia a trocar nudes. Depois, se passando por delegado de polícia, os extorquia e ameaçava divulgar as fotos. Pelo menos 40 pessoas estão entre as vítimas do golpe.

