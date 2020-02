Notas Capital Preso homem envolvido em homicídio de sargento

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem pelo homicídio de um sargento da reserva da Brigada Militar em Novo Hamburgo. Ele seria o responsável por recrutar um atirador e levá-lo até o local do crime, ocorrido no dia 12 de dezembro de 2019. Com isso, os cinco envolvidos no crime se encontram no sistema prisional, todos com prisão preventiva decretada.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital

Deixe seu comentário