Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Preso homem que surtou e queria jogar bomba no Supremo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Corpo de Bombeiros durante ocorrência após homem ameaçar explodir bomba na Praça dos Três Poderes. ( Foto: Divulgação/CBDF)

O homem preso após ameaçar explodir uma bomba na Praça dos Três Poderes, neste sábado (30/8), é o terceiro-sargento reformado do Exército Daniel Mourão, de 44 anos.

O episódio ocorreu dias antes do início da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). A coluna Na Mira apurou que o investigado disse que queria ser recebido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

O homem ameaçou que, caso o pedido não fosse atendido, “iria explodir tudo, inclusive Moraes”. O suspeito também teria dito para ninguém se aproximar, senão ele iria “se explodir”.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conteve o suspeito por meio da Operação Petardo, aplicada em ocorrências de suspeita de bomba, e constatou que o homem não portava explosivos.

Mourão foi levado para a UPA de São Sebastião e recebeu medicação. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o suspeito estava em surto psicótico.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central de Brasília).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Daniel Mourão estava em estado de agitação na Praça dos Três Poderes e alegava que estava com explosivos na mochila e ameaçou detoná-los.

Uma equipe do Esquadrão Antibombas da PMDF fez a inspeção da mochila e descobriu que, na verdade, havia apenas itens como roupas e uma garrafa de água. Por volta das 6h45 deste sábado, o homem foi preso.

A corporação informou que o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PMDF) e levado à UPA de São Sebastião, por apresentar “distúrbios psiquiátricos”. Após o atendimento, será encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

“A PMDF ressalta que a situação foi resolvida com segurança e sem danos à integridade física de nenhum civil, agente público ou patrimônio”, informou a corporação.

Segurança foi reforçada em razão do julgamento

O julgamento do chamado “núcleo crucial” da ação penal da suposta tentativa de golpe começa nesta terça-feira, dia 2 de setembro, e tem previsão para terminar no dia 12.

Um esquema de segurança reforçado já foi montado pelo STF, que convocou 30 policiais de tribunais de todo o Brasil para garantir a segurança do prédio, dos ministros e dos arredores do Supremo.

Os agentes estão dormindo dentro no tribunal, onde foi montado um alojamento para quem não é de Brasília. Eles devem permanecer no local até o dia 29 de setembro, quanto o ministro Edson Fachin será empossado presidente da Corte, em substituição a Luís Roberto Barroso.

A partir de segunda-feira (1º/9), a Polícia Militar do DF já reforça a segurança na área externa do STF. O acesso de pedestres na Praça dos Três Poderes será restrito. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) afirmou também que o monitoramento contará com equipamentos de última geração, incluindo drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas. Com informações dos portais Metrópoles e O Tempo.

Após o fracasso nas negociações para a votação da Proposta de Emenda à Constituição que ficou conhecida como “PEC da Blindagem”, deputados reconheceram que o projeto perdeu força na Câmara
