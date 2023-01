Esporte Preso na Espanha, Daniel Alves tem acesso à piscina e joga futebol com outros detentos

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

A rotina do lateral tem incluído passeios pelo pátio e autógrafos para os outros detentos Foto: Lucas Figueiredo/CBF A rotina do lateral tem incluído passeios pelo pátio e autógrafos para os outros detentos. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Preso preventivamente na Catalunha, na Espanha, o jogador brasileiro Daniel Alves divide a cela com mais um detento, também brasileiro, e tem acesso à estrutura do presídio, que conta com piscina. Ele também joga futebol com outros presidiários.

A rotina do lateral tem incluído passeios pelo pátio e autógrafos para os outros detentos, de acordo com o jornalista Renato Paim, que mora em Madri e está acompanhando o caso.

“Os presídios todos na Espanha visam à reabilitação e à socialização. Não é que ele vive com luxo, mas existem várias atividades não são só para o Daniel Alves, mas para todos os condenados na Espanha”, revelou Paim em entrevista à CNN.

“Há aulas, oficinas, quadras de futebol, alguns têm até cabeleireiro, academia, jardim. E todas as instalações tem um certo conforto porque o sistema espanhol visa à reabilitação, quer que os presos paguem por seus crimes, mas, depois, possam voltar à sociedade de maneira melhor”, disse o jornalista.

O lateral, que disputou a Copa do Catar pela Seleção Brasileira, teve a sua prisão preventiva decretada em 20 de janeiro, acusado de ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, no mês passado.

A prisão temporária, que pode durar até dois anos, foi pedida devido ao risco de o atleta fugir da Espanha.

