Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Dinheiro apreendido na casa de Clébio Lopes Pereira, o Clébio Jacaré. (Foto: Reprodução)

Um dos presos da terceira fase da Operação Apanthropía, deflagrada nesta quinta-feira (15) pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra desvio de dinheiro em Itatiaia, é candidato a deputado federal e declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter R$ 5,1 milhões em espécie. Clébio Lopes Pereira, o Clébio Jacaré, foi preso em casa, no Riserva Uno, um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Clébio Jacaré é empresário e, segundo o MPRJ, comandou um grupo que fraudou contratos entre as empresas e o município. Na casa dele, promotores apreenderam cerca de R$ 30 mil e 3 mil dólares em espécie.

A Operação Apanthropía também investiga a existência de servidores fantasmas e a prática de rachadinhas.

Cerca de 97 agentes do MP saíram de Volta Redonda para cumprir 41 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão em Itatiaia, Valença, Angra dos Reis, no distrito de Visconde de Mauá, em Resende, e no Rio de Janeiro (RJ). Confira a seguir os presos:

– Clébio Lopes Pereira, o Clébio Jacaré, empresário;

– Édnei da Conceição Cordeiro, ex-secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia;

– Fábio Alves Ramos, ex-chefe de gabinete do prefeito de Itatiaia;

– Geilson Dias de Almeida, suplente de vereador, em flagrante por porte de arma;

– Julio Cesar da Silva Santiago, o Julinho

– Silvano Rodrigues da Silva, o Vaninho, vereador e ex-prefeito interino de Itatiaia

O que dizem os citados

– Vaninho: A defesa disse “que os fatos e a inocência do Silvano serão esclarecidos e provados no processo”.

– Clébio Jacaré: Em nota, a defesa disse que “o candidato não tem contratos em Itatiaia, município onde nenhuma de suas empresas atua ou atuou junto àquela administração municipal e, muito menos, é ligado a qualquer sociedade empresarial que tenha contratos com a prefeitura local”.

– Geilson Dias de Almeida: A defesa disse que está tomando conhecimento do processo e que, por enquanto, não vai se pronunciar.

– Vander Leite Gomes: Em nota, a defesa disse que Vander está “perplexo, pois seus atos na vida pública são pautados pela defesa da ética e da coisa pública. A assessoria jurídica está em diligências para tomar conhecimento e esclarecer os fatos”.

Em nota, a Prefeitura de Itatiaia informou que as “investigações da Operação Apanthopria do Ministério Público estão relacionadas a membros do Legislativo Municipal e se referem a fatos anteriores da nova gestão do Executivo, que assumiu a administração em abril deste ano” e que está “tomando medidas cabíveis de apuração interna”.

Também por meio de nota, a Câmara Municipal de Itatiaia informou que os vereadores foram afastados de seus mandatos e funções parlamentares. Disse ainda que “as atividades legislativas não serão interrompidas, haja vista a existência de quórum para a instalação das sessões, e que a eventual convocação de suplentes está em análise na Procuradoria da Casa”. As informações são do portal de notícias G1.

