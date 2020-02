Notas Brasil Preso por homicídio é solto por engano em Goiás

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

Um homem suspeito de roubo conseguiu um alvará de soltura, mas segue preso na unidade prisional de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo confirmou a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), um preso suspeito de homicídio foi solto no lugar dele, no último dia 27 de janeiro.

