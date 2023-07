Esporte Preso suspeito de matar torcedora palmeirense em briga

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

Fato ocorreu antes da partida entre Palmeiras e Flamengo envolvendo torcedores dos dois times em São Paulo. Foto: Arquivo Pessoal Fato ocorreu antes da partida entre Palmeiras e Flamengo envolvendo torcedores dos dois times em São Paulo. (Foto: Arquivo Pessoal) Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a prisão do suspeito de ter atirado a garrafa de cerveja cujos estilhaços atingiram a torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli, no último dia 8.

O caso aconteceu durante uma confusão registrada antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, em São Paulo, envolvendo torcedores de ambas as equipes. A jovem, atingida no pescoço por estilhaços da garrafa, foi socorrida em estado grave, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. O homem foi identificado com a ajuda de imagens captadas por câmeras de segurança das imediações do ponto onde ocorreu a confusão e de câmeras do Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Jonathan Messias Santos da Silva, de 33 anos, que é professor, casado e tem um filho, foi preso no início da manhã desta terça-feira (25), em casa, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro.

“Foi individualizada a conduta, foi identificado que a pessoa que jogou a garrafa era um homem de barba. Ele entra para o estádio logo depois, é identificado, então, pelo reconhecimento facial do estádio. Ele é a única pessoa que joga na garrafa naquele momento em que a Gabriela é atingida. Ele está muito bem identificado”, explicou a diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Ivalda Aleixo.

O delegado da Divisão de Homicídios do DHPP, Antônio Carlos Desgualdo, ressaltou que apesar de haver outros objetos arremessados, como copos, gelo, não há dúvidas de que a garrafa jogada por Jonathan foi o que atingiu a torcedora, causando um pequeno ferimento de cerca de 3 cm.

“Nós procuramos pegar o maior número de imagens e fizemos a sincronização das imagens com os sons. A partir daí, conseguimos identificar quando o torcedor chega, quando começa a confusão, quando ele sai, quando troca de roupa e vai embora. Depois, ele retorna para o estádio para assistir ao jogo. Com base nessa sincronização de imagens e sons nós podemos excluir as outras possibilidades. Tudo feito com perícia, da forma mais técnica possível”, disse.

