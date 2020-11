Polícia Preso suspeito de tentativa de latrocínio contra dois médicos em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O criminoso acabou fugindo e as vítimas foram socorridas e passam bem Foto: Polícia Civil/Divulgação O criminoso acabou fugindo e as vítimas foram socorridas e passam bem. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva na manhã desta segunda-feira (30) de um homem pelo crime de tentativa de latrocínio – roubo seguido de morte – no município de Passo Fundo.

O crime ocorreu na noite de 19/11, quando as duas vítimas e mais uma testemunha estavam saindo de um jantar e verificaram que o veículo de um deles estava com o alarme disparando.

Ao se aproximarem do veículo viram um suspeito saindo do interior carregando um aparelho multimídia do carro, momento em que as duas vítimas tentaram segura-lo quando ambos foram esfaqueados na barriga. O criminoso acabou fugindo e as vítimas foram socorridas e passam bem.

Logo no dia seguinte ao crime (20), após diversas diligências e abordagens, o autor da tentativa de latrocínio contra os dois médicos foi identificado.

Durante a última semana foram realizadas mais diligências no sentido de comprovar a autoria, foram coletadas várias provas materiais e colhidas dezenas de imagens de câmeras de monitoramento de particulares, bem como, públicas, do sistema Guardião, que auxiliaram na confirmação e comprovação de que o suspeito é o autor da tentativa de latrocínio contra as vítimas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia