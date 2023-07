Polícia Presos criminosos que tentaram matar policiais civis e militares em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

A Operação Sacrificius resultou em três prisões na Zona Sul de Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação A Operação Sacrificius resultou em três prisões na Zona Sul de Porto Alegre. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram, na manhã desta ça-feira (11), a Operação Sacrificius para desarticular parte de uma organização criminosa, com atuação no tráfico de drogas, cujos integrantes tentaram matar agentes da segurança pública durante um confronto na Zona Sul de Porto Alegre.

Na ação, os policiais cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão na região. Três bandidos foram presos.

De acordo com o delegado Marcus Viafore, titular da 4ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, a investigação iniciou em 9 de junho, quando indivíduos pertencentes à facção, que tem base no Vale dos Sinos e abastece com drogas bairros do Extremo Sul de Porto Alegre, efetuaram disparos de arma de fogo, durante cinco minutos, contra policiais civis e militares em um condomínio no bairro Chapéu do Sol, colocando em risco a vida dos servidores da segurança pública e de diversas pessoas que estavam no local, inclusive, crianças.

Na ocasião, os policiais realizavam uma operação para investigar um homicídio ocorrido na região. Após o tiroteio, quatro indivíduos foram presos em flagrante. Ninguém ficou ferido.

