Brasil Presos fogem de penitenciária federal de Mossoró no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Os preses foram identificados como Rogério da Silva Mendonça (dir.) e Deibson Cabral Nascimento. (Foto: Reprodução)

Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, em Rio Grande do Norte (RN), nesta quarta-feira (14). A informação foi confirmada por integrantes do Sistema Penitenciário Federal. Esta é a primeira vez na história que há uma fuga registrada em presídio de segurança máxima.

A primeira penitenciária do sistema federal foi inaugurada em junho de 2006. No Brasil, há cinco unidades.

O setor de inteligência identificou a fuga e um alerta foi emitido a todos os policiais penais. O secretário André Garcia, da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desloca-se até Mossoró com integrantes da pasta. Garcia foi nomeado para o cargo na semana passada.

A Polícia Federal já foi acionada para atuar na captura dos fugitivos e na investigação das responsabilidades pela fuga. A informação de momento é que seriam integrantes do Comando Vermelho.

Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, vulgo Querubim, Chapa, Cabeça de Martelo ou Martelo; e Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu, Deisinho ou Deicinho.

Transferência

Líderes do Comando Vermelho, a maior facção do Rio de Janeiro, e outros presos apontados como chefes de facções foram transferidos de presídios federais há três semanas. Entre eles estão Fernandinho Beira-Mar e Marcinho VP.

Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, foi escoltado de avião do presídio de Campo Grande (MS) para Mossoró (RN). Já Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, fez o caminho inverso e foi do Rio Grande do Norte ao Mato Grosso do Sul.

Os fugitivos

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os presos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça (Querubim, Chapa ou Cabeça de Martelo ou Martelo; e Deibson Cabral Nascimento (Tatu, Deisinho ou Deicinho).

Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Querubin, tem 35 anos e estava preso desde setembro de 2023 no presídio de Mossoró. Natural de Rio Branco, no Acre, ele foi transferido para o Rio Grande do Norte após uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, em julho do ano passado.

Deibson Cabral Nascimento, conhecido Tatu, também é do Acre, nascido na cidade de Brasileia. Tem 33 anos e também estava no presídio de segurança máxima de Mossoró desde 2023. Foi transferido de Rio Branco no mesmo grupo de Rogério, após tramarem a rebelião Presídio Antônio Amaro Alves em julho de 2023.

