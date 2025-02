Porto Alegre Presos integrantes de quadrilha que se passavam pelo chefe da Polícia Civil gaúcha para extorquir vítimas do golpe dos nudes

25 de fevereiro de 2025

A operação foi realizada em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Canoas

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação XCON-XIII para prender integrantes de uma quadrilha responsável por extorquir homens por meio do chamado golpe dos nudes no Rio Grande do Sul.

A ação foi realizada em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e na Penitenciária Estadual de Canoas. Seis criminosos foram presos. Eles se passavam pelo chefe da Polícia Civil gaúcha, delegado Fernando Sodré, para obrigar a transferência de dinheiro a fim de evitar supostas prisões por pedofilia. Uma das vítimas chegou a transferir R$ 50 mil aos criminosos.

“A dinâmica do golpe consiste em um primeiro contato com a vítima, sendo realizado através de rede social ou pelo aplicativo WhatsApp. No caso, uma suposta pessoa jovem e bonita instiga a vítima a trocar mensagens de cunho sexual e fotos íntimas. Na sequência, outra pessoa se apresenta como pai da jovem, dizendo que a filha é menor de idade e a conduta da vítima se amolda ao crime de pedofilia. Para evitar a suposta prisão, é exigido depósitos em dinheiro”, explicou a polícia.

Presos integrantes de quadrilha que se passavam pelo chefe da Polícia Civil gaúcha para extorquir vítimas do golpe dos nudes

