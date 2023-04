Polícia Presos traficantes que transportavam quase 1,5 tonelada de maconha em um furgão disfarçado de veículo oficial do Exército no RS

Por Marcelo Warth | 26 de abril de 2023

Os traficantes também vestiam fardamentos similares aos usados pelos militares do Exército Foto: PRF/Divulgação Os traficantes também vestiam fardamentos similares aos usados pelos militares do Exército. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens que transportavam quase 1,5 tonelada de maconha em um furgão clonado, disfarçado de veículo oficial do Exército Brasileiro, em Muçum, no Vale do Taquari.

O veículo foi abordado na tarde de ça-feira (25), quando um dos policiais rodoviários, que já foi militar, percebeu que os adesivos do furgão não estavam inteiramente condizentes com os verdadeiros símbolos do Exército.

Os traficantes, de 29 e 34 anos, vestiam fardamentos similares aos usados pelos militares da instituição. Moradores de Cascavel (PR), eles confessaram aos agentes que não têm qualquer relação com o Exército e que traziam a droga de sua cidade natal para levar até Porto Alegre.

A maconha apreendida foi avaliada pela PRF em mais de 3 milhões de reais.

2023-04-26