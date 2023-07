Notícias Pressionada, Daniela Carneiro pode entregar o cargo de ministra do Turismo nos próximos dias

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Saída da ministra deve ocorrer até esta terça. (Foto: Pedro França/MTur)

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve entregar o cargo nos próximos dias. O União Brasil, partido do qual Daniela pediu desfiliação, tem pressionado o governo e a ministra para ficar com o cargo. A legenda quer emplacar o deputado Celso Sabino (União-PA) na função.

A substituição deve ocorrer até esta terça-feira (4), uma vez que, nesta semana a Câmara dos Deputados votará propostas importantes para o Executivo, como o novo marco fiscal e o projeto que estabelece regra pró-governo em caso de empate nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf).

Para aprovar as propostas, o governo quer contar com apoio da bancada do União Brasil, que tem cobrado mais espaço na Esplanada dos Ministérios, em especial a pasta do Turismo.

Bastidores

Até o momento, a ministra tem resistido a entregar o cargo. E Lula quer evitar o constrangimento de uma demissão.

O União Brasil avalia que a indicação de Daniela Carneiro para o Ministério do Turismo foi uma escolha pessoal de Lula, uma “gratidão” do petista com a ministra e o marido, Waguinho (Republicanos), prefeito de Belford Roxo (RJ). Eles apoiaram o petista nas eleições de 2022 contra Jair Bolsonaro.

Nos bastidores, líderes da legenda já disseram várias vezes que não se sentem representados pela ministra no governo e que, por isso, querem indicar um ministro que tem o apoio da bancada na Câmara. No caso, Celso Sabino.

