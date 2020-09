Rio Grande do Sul Prestes a completar seis meses de pandemia, o Rio Grande do Sul chegou a 3.800 mortes por coronavírus. Testes positivos totalizam quase 145 mil

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Apenas quatro dos 40 falecidos mais recentes não eram idosos. (Foto: EBC)

O acréscimo de 558 novos testes positivos, nesta terça-feira (8), elevou para 144.502 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul desde a chegada da pandemia, fato que em 10 de setembro completará seis meses. Já o contingente de mortos pela doença chegou a exatos 3.800, dos quais 44 constam no mais recente boletim diário da SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Com exceção de um jovem de 19 anos e de outros três adultos com idades de 49, 56 e 57 anos, todas as perdas humanas mais recentes do relatório abrangem vítimas idosas, dos quais a mais velha tinha 93 anos. É o que demonstra a lista a seguir, ordenada por município de residência (em ordem alfabética).

– Alvorada (homem, 64 anos);

– Barra do Ribeiro (mulher, 72 anos);

– Butiá (mulher, 75 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 77 anos);

– Canoas (mulher, 64 anos);

– Carazinho (mulher, 91 anos);

– Caxias do Sul (homem, 65 anos);

– Caxias do Sul (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 59 anos);

– Caxias do Sul (homem, 58 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 93 anos);

– Ernestina (homem, 79 anos);

– Esteio (mulher, 71 anos);

– Esteio (mulher, 73 anos);

– Esteio (mulher, 72 anos);

– Giruá (homem, 76 anos);

– Gravataí (mulher, 71 anos);

– Igrejinha (mulher, 60 anos);

– Ijuí (mulher, 84 anos);

– Lagoa Vermelha (mulher, 64 anos);

– Muçum (homem, 82 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 49 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 62 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 81 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

– Passo Fundo (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 57 anos);

– Porto Alegre (mulher, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 56 anos);

– Porto Alegre (homem, 19 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Santa Bárbara do Sul (homem, 86 anos);

– São Marcos (homem, 79 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 61 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 83 anos);

– Selbach (homem, 69 anos);

– Viamão (homem, 65 anos).

Pandemia ainda não alcançou nove cidades

Enquanto a pandemia avança em número de casos e óbitos no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos seis meses, nove pequenas cidades gaúchas continuam sem qualquer registro da doença, o que representa menos de 2% dos 497 municípios. A lista inclui Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas e Sete de Setembro.

Ainda não há dados oficiais sobre o motivo pelo qual a Covid ainda não chegou a esses municípios. Segundo especialistas, porém, o fato pode ser atribuído a aspectos como a baixa densidade demográfica e reduzido grau de interação social entre os habitantes entre si e com moradores de outras localidades.

Em contraste com essa incidência-zero, Porto Alegre lidera o ranking gaúcho da Covid. Até agora são pelo menos 26.761 casos confirmados pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), incluindo 777 desfechos fatais.

(Marcello Campos)

