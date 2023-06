O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, registrou expansão de 0,56% em abril na comparação com março, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (16).

O resultado foi calculado após ajuste sazonal, um tipo de compensação para comparar períodos diferentes. O crescimento do indicador em abril aconteceu após uma retração de 0,14% em março em relação a fevereiro.

Na comparação com abril do ano passado, o IBC-Br registrou aumento de 3,31%, conforme o Banco Central. No acumulado nos quatro primeiros meses deste ano, o IBC-Br avançou 3,88% e, em 12 meses até abril, apresentou crescimento de 3,43%.