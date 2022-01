Saúde Previne a gripe e muito mais: consumir uma laranja por dia já faz diferença

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A laranja ruta também esconde uma série de vantagens para a saúde e o bem-estar de quem a consome. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre os inúmeros benefícios da laranja, com certeza, um dos mais famosos é que ela é rica em vitamina C, melhora a imunidade do corpo e, consequentemente, nos ajuda a prevenir infecções virais, como a gripe, por exemplo. Mas, além dessa característica excelente, a fruta também esconde uma série de vantagens para a saúde e o bem-estar de quem a consome.

Os benefícios da laranja podem, inclusive, potencializar o seu rendimento em atividades físicas, acelerando a recuperação do corpo após o desgaste do treino. E o melhor de tudo, consumir apenas uma unidade da fruta já pode lhe render ótimos resultados.

Foi por isso que a nutricionista Cintia Correia De Sousa nos ajudou a elencar sete bons motivos para incluir a fruta na dieta. Confira os benefícios da laranja:

1. Melhora a visão – “A laranja é uma ótima fonte de vitamina C. Por ser uma fruta rica nessa vitamina, participa ativamente de processos antioxidantes, na produção de colágeno e na manutenção de uma boa visão”, conta a nutricionista.

2. Ajuda a controlar o colesterol – Sabemos que possuir uma taxa elevada de colesterol ruim no organismo pode ser imensamente prejudicial para a saúde. Dessa maneira, a função em questão é um dos principais benefícios da laranja. “Por ser rica em fibras, seu consumo é muito benéfico em pessoas que estão com colesterol elevado”, revela Cintia.

3. Facilita a digestão – “Além disso, é uma fruta que auxilia o processo de digestão”, completa a especialista. Ou seja, pode ser uma boa opção para as pessoas que sofrem com problemas estomacais, por exemplo.

4. Potencializa a absorção de nutrientes – Um bom exemplo é o ferro que, de acordo com Cintia, é mais facilmente absorvido pelo corpo durante as refeições quando o consumo da fruta é regular. E isso é um ótimo benefício da laranja, já que o mineral tem o poder de combater a anemia e facilitar o transporte de oxigênio pelo corpo.

5. Atua na recuperação pós-treino – “Como a vitamina C [presente na composição da laranja] é antioxidante, ela ajuda na recuperação pós treino, já que a prática esportiva produz radicais livres”, explica a especialista. Isso pode te ajudar a intensificar o ritmo das atividades físicas e, consequentemente, acelerar a conquista de objetivos fitness.

6. Fortalece a imunidade – “Vitamina C é um ponto chave para a imunidade. Claro que junto a uma boa alimentação, prevenindo, assim, doenças gripais. Mas, devemos lembrar que comer laranja não é garantia de que a imunidade esteja excelente. É necessário que, junto ao consumo, exista uma alimentação balanceada e planejada, além da prática de atividade física”, alerta a nutricionista.

7. Uma laranja por dia já faz diferença – Grande parte dos benefícios da laranja estão ligadas à boa concentração de vitamina C que a fruta possui. E, de acordo com Cintia, uma unidade média tem, aproximadamente, 85mg de vitamina C. Isso faz com que o consumo de uma laranja por dia já forneça, praticamente, toda a quantidade necessária que precisamos do nutriente. “A ingestão recomendada de vitamina C para mulheres a partir de 19 anos é de 75mg/dia e para homens de 90mg/dia”, explica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde