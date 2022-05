Porto Alegre Porto Alegre antecipa início da Operação Inverno em razão da previsão de frio intenso

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Neste ano, a capacidade de acolhimento na rede municipal será ampliada em 60% graças à ampla cobertura vacinal contra a Covid-19 Foto: Divulgação/PMPA

A Operação Inverno, coordenada pela SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) e Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), começa oficialmente no dia 4 de junho.

No entanto, devido à previsão de frio intenso para os próximos dias, a prefeitura irá antecipar algumas ações, em Porto Alegre. A partir da noite desta segunda-feira (16), equipes estarão nas ruas até as 22h fazendo abordagem para encaminhar pessoas em situação de rua para albergues, abrigos e pousadas.

Neste ano, a capacidade de acolhimento na rede municipal será ampliada em 60% graças à ampla cobertura vacinal contra a Covid-19, que possibilitou a flexibilização dos protocolos e o retorno do distanciamento normal entre as camas nos albergues e abrigos.

O secretário da SMDS, Léo Voigt, explica que será estendido o horário das 12 equipes de abordagem social com busca ativa até as 22h. Em caso de necessidade, serão disponibilizadas mais 140 vagas em pousadas e uma retaguarda com dez paróquias da Arquidiocese da Capital, com dez vagas em cada uma.

“As equipes vão intensificar o trabalho de convencimento para que as pessoas em situação de rua aceitem algum tipo de acolhimento”, afirma Voigt. As equipes de abordagem social atuam em 12 bairros da cidade. As paróquias também são regionalizadas para que as pessoas permaneçam nos territórios onde circulam.

A Fasc estará com sua equipe de atendimento também com horário estendido até 22h para suporte à abordagem e encaminhamento aos equipamentos da rede ou às vagas oferecidas pela sociedade civil organizada, contando com profissionais e transporte. A operação está alinhada com Defesa Civil, SAMU e Consultório na Rua para atendimento a emergências.

De janeiro até agora, há 560 pessoas acolhidas na rede municipal, 282 ocupam vagas das pousadas conveniadas e 534 são beneficiários do Auxílio Moradia.

Rede de atendimento noturno:

Albergue Dias da Cruz: albergue 12h

Avenida Azenha, 366 – Azenha

Albergue Acolher 1 – albergue 12h

Rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Albergue Acolher 2 – albergue 12h

Rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Central de Abordagem – atendimento 24h pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7

Rede de atendimento diurno:

Os Centros POP têm atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Disponibilizam oficinas, higiene pessoal e refeição, além de encaminhamento à rede de serviços municipais com cadastro ao sistema de benefícios.

Centro POP 1 – Santana

Avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha

Centro POP 2 – Floresta

Rua Gaspar Martins, 114 / 120, Floresta

Centro POP 3 – Navegantes

Avenida França, 496, Navegantes

SCFV – Adultos Pop Rua – Ilê Mulher

Rua Santo Antônio, 64, Floresta

Restaurantes Populares – almoço

Centro: rua Garibaldi, 461 (segunda-feira a domingo)

Vila Cruzeiro: rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta-feira)

Lomba do Pinheiro: rua Cacimbinhas, 159 (segunda a sexta-feira)

Restinga: Estrada Chácara do Banco, 71 (segunda a sexta-feira)

Zona Norte: Rua Caetano Fulginiti, 95, Rubem Berta (segunda a sexta-feira)

