Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Na noite desta quinta-feira (10), em Turuçu, no Sul do Estado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 70 mil dólares escondidos no teto de um carro. O motorista não conseguiu comprovar a procedência lícita do dinheiro.

Os policiais abordaram uma Renegade de Minas Gerais que transitava na BR-116. O motorista, de 49 anos, natural de Novo Hamburgo, viajava sozinho no carro. Ele disse aos policiais que trabalhava com revenda de veículos.

Durante as buscas, os policiais encontraram 70 mil dólares (equivalente a quase 350 mil reais) escondidos sob o forro do teto da Renegade. O dinheiro foi apreendido e encaminhado para a área judiciária federal.

O homem será investigado por crime financeiro. Os dólares ficarão à disposição da justiça.

