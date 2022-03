Rio Grande do Sul PRF apreende 80 mil dólares escondidos em brinquedo de pelúcia na Fronteira Oeste

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

A quantia, equivalente a quase 400 mil reais, estava escondida em um brinquedo de pelúcia. Foto: PRF/Divulgação A quantia, equivalente a quase 400 mil reais, estava escondida em um brinquedo de pelúcia. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Nesta quarta-feira (23), policiais rodoviários federais encontraram 80 mil dólares ocultos em um brinquedo de pelúcia em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A apreensão foi feita ao abordarem o motorista, que dirigia um Argo com placas de Santa Maria (RS) e transitava pela BR-158.

O condutor do automóvel, um homem de 50 anos natural de Santa Maria, assumiu a propriedade do dinheiro. No entanto, não conseguiu comprovar a origem lícita da quantia. Ele viajava acompanhado da esposa e do filho.

O homem foi encaminhado à polícia judiciária local para o registro da ocorrência. O valor é equivalente a quase 400 mil reais.

