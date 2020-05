Polícia PRF prende contrabandista e apreende carga de cigarros avaliada em meio milhão de reais

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Os veículos usados pelos contrabandistas foram interceptados com o apoio do helicóptero da PRF. Foto: Divulgação/PRF Os veículos usados pelos contrabandistas foram interceptados com o apoio do helicóptero da PRF. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

No final da tarde desta terça-feira (19), no bairro Sans Souci, em Eldorado do Sul, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um contrabandista e apreendeu dois veículos e uma carga de cigarros contrabandeados. A carga ainda não foi contabilizada, mas é estimada em quase 100 mil maços, valendo quase meio milhão de reais no País.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF sobre o envolvimento de um Audi e uma Van no transporte de ilícitos na BR 290, os policiais passaram a monitorar a rodovia. Nas proximidades de Eldorado do Sul, os agentes visualizaram um Audi, com placas de Porto Alegre.

Ao avistar a viatura, o condutor do veículo ingressou em um bairro e começou a rodar entre as ruas para despistar a polícia, mas foi interceptado. O condutor era um porto-alegrense de 23 anos, com antecedentes por contrabando de cigarros. Também no bairro, os tripulantes do helicóptero avistaram uma Van e comunicaram aos policiais em terra. Nela, uma Ducato com placas de Sergipe, havia uma carga de cigarros contrabandeados. Ela tinha sido abandonada instantes antes.

O condutor do Audi, que estava fazendo o batedor para a Van, foi preso e encaminhado com os veículos e os cigarros para a área judiciária em Porto Alegre.

