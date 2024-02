Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal recupera moto com dois criminosos armados em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Os suspeitos caíram quando tentavam fugir dos policiais. (Foto: PRF/Divulgação)

Na madrugada desta terça-feira (13), dois homens foram presos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR 290, em Eldorado do Sul. Uma motocicleta com placa falsa e uma arma foram apreendidos.

Os policiais realizavam o patrulhamento quando desconfiaram de uma dupla que transitava em uma motocicleta. Ao perceberem que seriam abordados, eles fugiram em alta velocidade. Os policiais abriram perseguição para interceptar o veículo. Após cerca de quatro quilômetros, ao tentar entrar em um matagal, a dupla saiu da pista e caiu da moto.

O piloto, de 24 anos, que deveria estar em prisão domiciliar, já tinha 16 ocorrências por crimes variados como tráfico de drogas, receptação de veículo, furto e roubo. Ele é acusado de causar traumatismo craniano em um policial militar durante uma abordagem em 2023, próximo ao local onde foi preso desta vez.

Já o passageiro de 21 anos, que possuía ocorrências por tráfico de drogas e associação para o tráfico, saiu do presídio há poucas semanas.

Com eles, os policiais rodoviários federais encontraram um revólver calibre 32 com a numeração raspada, pronto para uso. A motocicleta, que estava clonada, utilizava placa falsificada de outra com as mesmas características. Ela estava com as numerações do chassi e do motor raspadas, e só poderá ser identificada após a perícia.

A dupla foi presa e encaminhada para a delegacia. A moto e o revólver foram apreendidos.

