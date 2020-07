Acontece Primeira competição online de negociação do Brasil e da América Latina inicia etapa final Nacional

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Encerramento do Meeting, acontece no domingo (05) com o resultado da equipe vencedora. (Foto: Divulgação)

Iniciou nesta quarta-feira (01), a etapa final Nacional da primeira competição online de negociação do Brasil e da América Latina. A Fundadora do Meeting de Negociação no Brasil, a gaúcha Camile Costa, foi a responsável pela cerimônia de abertura do evento. Giuseppe De Palo, Ombudsman de Justiça dos Fundos e Programas das Nações Unidas, deu continuidade com a palestra Cultura na Negociação.

A Fundadora do Meeting de Negociação no Brasil, explicou a importância da realização do evento. “O objetivo da competição é trazer para o Brasil mentalidade colaborativa, então a negociação vista a partir do ganha a ganha que significa quando todos os envolvidos conseguem encontrar soluções que fazem sentido para si”, destacou Camile.

A disputa teve início em maio, quando foram selecionadas 16 equipes brasileiras, que hoje disputam para decidir quem vai representar o país na etapa internacional, nos Estados Unidos. Ao todo, são 40 avaliadores, entre eles, 15 estrangeiros, representando os cinco continentes.

Conforme Camile, na sexta (03), sábado (04) e domingo (05), acontecerão as rodadas de negociação e o encerramento do Meeting, no domingo (05) com o resultado da equipe vencedora. Está programada ainda uma palestra que será ministrada pelo Chairman da CMI Interser, Dr. Julio Decaro, autor dos livros “La Cara Humana De La Negociación”, “Nuevos Líderes Para Un Nuevo Mundo”, entre outros. Decaro ministra cursos e lidera o aconselhamento a empresas privadas, e organizações governamentais e não governamentais nos Estados Unidos, América Latina e Europa.

As Etapas Qualificatórias mobilizaram 40 equipes de estudantes universitários de quatro regiões do Brasil

As etapas Qualificatórias reuniram 40 equipes de estudantes de direito brasileiros, além de coaches, avaliadores, mentores e organizadores. Durante os Meetings, os estudantes realizam rodadas de negociação, onde são avaliados e recebem feedback de profissionais experientes na área, e participam de sessões de mentoria para aprimorar suas habilidades.

Participam da Etapa Nacional do Meeting as Equipes classificadas nas Etapas Qualificatórias, compostas por estudantes do Norte/Nordeste (Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Bahia, UNDB Centro Universitário e a Faculdade Baiana de Direito), Centro-Oeste (Universidade Federal de Goiás, Centro Universitário de Brasília, PUC Goiás, Instituto Brasiliense de Direito Público), Sul (Universidade Federal de Santa Catarina, PUC Paraná, Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná) e Sudeste (Faculdade de Direito Milton Campos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Centro Universitário UNA e PUC São Paulo).

