Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Furto teria acontecido durante viagem de férias da família. (Foto: Reprodução/Instagram)

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, afirmou ter sido furtada em um restaurante em Barcelona, na Espanha. O caso teria acontecido durante a viagem de férias dela, do governador Ibaneis Rocha (MDB) e dos filhos do casal na Europa.

Em uma série de stories no Instagram, Mayara contou que saiu para fazer compras em Barcelona junto com o seu filho de 4 anos. “Fui fazer a compra. Era só essa que eu queria fazer”, disse a primeira-dama, sem revelar o que foi comprado. Ela lembra que colocou a sacola na parte de baixo do carrinho da criança e foi até um restaurante fast food para lanchar. Lá, comprou um lanche e sentou em uma mesa.

“Tinha uma mesa lateral sem ninguém e a mesa ao lado com um casal brasileiro. Foi questão de um minuto e meio, no máximo dois minutos, que eu estava sentada. Eu dei duas mordidas no sanduíche e escutei um barulho como se fosse a moça da limpeza catando as sacolas de lanche que estavam na mesa de alguém”, contou.

A primeira-dama relatou que, no mesmo momento, lembrou da água do filho, que estava no carrinho, e se virou para pegar. “Quando eu virei e olhei para baixo do carrinho, cadê minha sacola? Já levantei na hora. ‘Gente, cadê minha sacola?’”.

Mayara disse que falou com o gerente do local, que, após ver as imagens das câmeras de segurança, confirmou que o furto tinha sido cometido por um rapaz que estava sentado em uma mesa atrás da dela.

A primeira-dama compartilhou ainda que telefonou para Ibaneis Rocha, contou o que tinha acontecido e disse que iria prestar queixa na delegacia. O governador questionou a ideia já que a família iria voltar para o Brasil no dia seguinte e não conseguiria acompanhar o desdobramento do caso. Mayara decidiu não denunciar o furto.

2023-07-23