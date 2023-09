Rio Grande do Sul Primeira-dama Janja da Silva visita áreas atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











"Unindo corações e forças para reconstruir o Rio Grande do Sul", escreveu Janja. Foto: Cláudio Kbene/PR "Unindo corações e forças para reconstruir o Rio Grande do Sul", escreveu Janja. (Foto: Cláudio Kbene/PR) Foto: Cláudio Kbene/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira-dama Janja Lula da Silva realizou a entrega simbólica de 20 mil cestas básicas acompanhada da comitiva do governo federal que esteve no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (28) para uma série de ações no Vale do Taquari, região mais afetada pelo ciclone da primeira semana de setembro. Até o momento foram registradas 50 mortes em decorrência das enchentes.

O presidente Lula não esteve presente junto da comitiva devido a uma cirurgia no quadril que deve realizar nesta sexta-feira (29).

Em suas redes sociais, a primeira-dama publicou um vídeo sobrevoando as regiões alagadas em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (27), o nível do Guaíba transbordou e fez com que a água invadisse pontos da cidade. O Guaíba chegou ao pico de 3,18 metros, registrando a pior cheia desde 1941. A cheia provocou uma série de transtornos em Porto Alegre.

Além da inundação histórica na área do Cais Mauá, a avenida Borges de Medeiros, a sede do Grêmio Náutico União e o Centro de Treinamento do Inter foram pontos que também foram tomados pela água, por exemplo.

“Começando a quinta-feira no Rio Grande do Sul! Sobrevoamos Porto Alegre, que foi atingida pelas fortes chuvas dos últimos dias, e observamos os estragos causados pela maior cheia do Rio Guaíba desde 1941”, publicou Janja.

A primeira parada de Janja e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, foi no município de Estrela. Na localidade, eles conversaram com as famílias desabrigadas e realizaram a entrega simbólica de cestas básicas.

A comitiva esteve, ainda, em Muçum, um dos municípios mais afetados. A prefeitura do município informou que a primeira-dama e o ministro se encontraram com o prefeito Mateus Trojan (MDB), que presenteou Janja com uma camiseta do “Movimento Recupera Muçum”, e visitaram locais atingidos pelas cheias.

Já em Arroio do Meio no local, que abriga a “Cozinha Solidária”, Janja falou em “momento de união, reconstrução e solidariedade” e distribuiu outra parte das cestas básicas.

“Unindo corações e forças para reconstruir o Rio Grande do Sul. Hoje testemunhei a resiliência das famílias após as enchentes que atingiram e destruíram boa parte da região do Vale do Taquari”, escreveu.

Participam da comitiva:

Primeira-dama Janja Lula da Silva;

Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta;

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes;

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira;

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias.

Janja, que agora acompanha a comitiva, foi criticada no começo do mês ao publicar um vídeo na chegada à Índia, onde acompanhou o presidente na cúpula do G20, em que dizia “me segura que eu já vou sair dançando”, enquanto a tragédia ocorria no Brasil. Após a repercussão, ela excluiu o conteúdo de suas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/primeira-dama-janja-da-silva-visita-areas-atingidas-pelo-ciclone-no-rio-grande-do-sul/

Primeira-dama Janja da Silva visita áreas atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul

2023-09-28