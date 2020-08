Com o cancelamento da Expointer 2020 devido à pandemia, o governo do Estado, por meio da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), e as entidades copromotoras decidiram realizar a primeira edição digital da feira. O lançamento da Expointer Digital, que ocorrerá de 26 de setembro a 4 de outubro, será nesta segunda-feira (31), em transmissão ao vivo pelo pelo canal do governo do RS no Youtube.

Às 15h30, o governador Eduardo Leite, os secretários Covatti Filho (Agricultura), Marco Aurelio Cardoso (Fazenda) e Otomar Vivian (Casa Civil), juntamente com integrantes das entidades parceiras e de apoiadores, irão apresentar os conceitos do evento e as principais agendas da programação.

Expointer Digital de máquinas agrícolas

Organizada pelo Simers (Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul), a Expointer Digital de Máquinas Agrícolas 2020 deve ser acessada pelo site www.expointerdigitalagro.com.br.

A venda de máquinas on-line por meio da plataforma do Simers ficará disponível até o dia 6 de setembro. No Portal, produtores rurais podem se conectar com vendedores de máquinas e implementos de forma fácil sem sair de casa.

O presidente do Simers, Cláudio Bier, espera que o setor supere os negócios realizados na Expointer de 2019, que totalizaram R$ 2,3 bilhões. Segundo ele, o produtor gaúcho colheu uma boa safra de arroz e está otimista com a safra de inverno.