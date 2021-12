Rio Grande do Sul Primeira parcela da bolsa Todo Jovem na Escola é paga no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

A iniciativa beneficia estudantes de 15 a 21 anos Foto: Agência Brasil A iniciativa beneficia estudantes de 15 a 21 anos. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul realizou, nesta quinta-feira (23), o pagamento da primeira parcela da bolsa Todo Jovem na Escola. Com valor de R$ 150 mensais, a iniciativa beneficia estudantes de 15 a 21 anos.

Segundo o governo, o objetivo é reduzir o impacto da pandemia de coronavírus na rede estadual de educação, bem como prevenir o abandono, a evasão escolar e incentivar alunos para que concluam o ensino médio.

O primeiro pagamento da bolsa estudantil traz valores retroativos aos meses de outubro e novembro – portanto, R$ 300. O pagamento de dezembro será feito em janeiro de 2022. Até o momento, 71.239 estudantes receberam o benefício.

Entre os requisitos para receber a bolsa, estão: atender aos critérios de renda do CadÚnico e ter o Cartão Cidadão do governo do Estado; estar regularmente matriculado no ensino médio da rede estadual de ensino; engajamento estudantil mensal de 80% ou mais nas atividades escolares; e participação regular em avaliações e ações promovidas pela Secretaria da Educação.

O pagamento é creditado no Cartão Cidadão, que pode ser retirado, em Porto Alegre, no prédio da FGTAS, na avenida Borges de Medeiros, 521, no Centro. No interior do Estado, a entrega do cartão ocorre em agências do Banrisul e em outros locais designados.

