Colunistas Pesquisa mostra Onyx Lorenzoni quase cinco pontos à frente de Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente Jair Bolsonaro confirmou visita a Pelotas dia 11, para um ato político com o candidato a governador Onyx Lorenzoni. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Paraná Pesquisas, Onyx Lorenzoni (PL) lidera a disputa ao Palácio Piratini, com 52,7% dos votos válidos, contra 47,3% de Eduardo Leite (PSDB). O instituto realizou as entrevistas entre os dias 4 e 6 de outubro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a visita que fará a Pelotas dia 11, para promover um ato político ao lado do candidato ao Piratini, Onyx Lorenzoni.

Eduardo Leite fica em cima do muro

O ex-governador Eduardo Leite, temeroso de perder eleitores que votam em Jair Bolsonaro ou em Lula, preferiu ficar em cima do muro. Ontem, o ex-governador, em entrevista coletiva, confirmou que num primeiro momento não apoiará nem Bolsonaro, nem Lula, mas tentou explicar que, no seu modo de ver, isso não significa que estará em cima do muro. Na verdade, Eduardo Leite teme perder votos de eleitores que votaram nos dois candidatos no primeiro turno. Dos 1,7 milhão de votos, estima que 1 milhão foram dados a ele por eleitores de Lula, e 400 mil por eleitores de Jair Bolsonaro. Para não perder nenhum dos dois, preferiu não se posicionar, embora com o risco de perder ambos, pela falta de uma posição clara.

O duro recado de Pelotas

A eleição do primeiro turno mandou um duro recado ao ex-governador tucano: a sua principal base eleitoral, Pelotas, não lhe deu um volume de votos que possa tranquilizá-lo. Comparado com 2018, quando obteve cerca de 70% dos eleitores da cidade (124.925 votos), em 2022, estes números caíram para 40,5%, ou 74.917 votos. Isso significa que o ex-governador perdeu cerca de 50 mil votos na sua principal base eleitoral. O pânico levou a uma mudança de estratégia. O discurso conciliador, agora será apenas para a esquerda. Para a direita, o ataque será implacável ao candidato Onyx Lorenzoni (PL), porém sem atacar diretamente o presidente da Republica, Jair Bolsonaro.

Apoio petistas a Eduardo Leite

O ex-governador Tarso Genro (PT) declarou apoio a Eduardo Leite. Já, o candidato do PT ao Piratini, deputado Edegar Pretto revelou ontem em entrevistas ter recebido um telefonema de Eduardo Leite, que sugeriu uma conversa na próxima semana. Segundo Pretto, o tucano prometeu manter neutralidade entre Jair Bolsonaro e Lula, apenas “num primeiro momento”.

Institutos de pesquisa em pauta

Os erros escandalosos de alguns institutos de pesquisa, totalmente fora da margem de erro admitida estatisticamente, e o poder de indução decorrente da associação dessas pesquisas a um consórcio de imprensa interessado em distorcer a verdade junto ao eleitor, levaram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a anunciar ontem que vai pautar na próxima semana projetos contra essas organizações. Arthur Lira avalia diversas propostas que preveem, até mesmo, aprovar a prisão de responsáveis pelos levantamentos considerados fraudulentos. Além disso, ele não descartou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso. “Nós temos vários projetos que vão ser aglutinados, porque uns tratam de organização, de prevenção, outros tratam de prazos para que as pesquisas deixem de ser divulgadas antes das eleições. Então, tudo isso vai ser juntado, principalmente com responsabilização civil, penal”, comentou Lira. Ele citou, como exemplo, a disputa para o governo de São Paulo. As pesquisas eleitorais apontavam o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), como favorito e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) na segunda posição. No entanto, Haddad ficou em segundo e Tarcísio obteve mais votos no primeiro turno.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas