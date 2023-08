Rio Grande do Sul Primeiras vigas metálicas para viaduto na ERS-118 chegam a Gravataí

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Viaduto integra um conjunto de obras que incluem a construção de uma trincheira no acesso ao Distrito Industrial. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na última semana, chegaram as três primeiras vigas metálicas de sustentação dos pilares do viaduto que está sendo construído no acesso à avenida Centenário, na interseção da ERS-118 com a ERS-030, em Gravataí. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, informa que o içamento das vigas está previsto para o final de agosto. O segundo lote de vigas chegará no início de setembro.

O viaduto integra um conjunto de obras que incluem a construção de uma trincheira no acesso ao Distrito Industrial, em um trecho de um quilômetro de extensão. Estão sendo investidos R$ 28 milhões nas obras, com previsão de conclusão até o final de 2024.

Em julho, o secretário Juvir Costella, vistoriou o andamento das obras do viaduto e da trincheira, então com 30% de conclusão. “É uma obra importantíssima para a Região Metropolitana. O viaduto e a trincheira são fundamentais para dar maior fluidez ao trânsito na região, além de garantir mais segurança para os pedestres”, destacou Costella.

Desvios

Para permitir a escavação da trincheira na ERS-118, desde o início da semana está sendo realizado o desvio do trânsito da pista central da ERS-118 para uma pista lateral, no sentido Sapucaia-Viamão. A intenção é evitar ao máximo os congestionamentos de veículos. O desvio, por prazo indeterminado, é sinalizado com placas e balizadores, canalizando o trânsito para a via alternativa.

As intervenções na ERS-118 são reivindicações históricas das comunidades do entorno. Em 2020, foi finalizada a duplicação dos 22,5 quilômetros que interligam os acessos à BR-116, em Sapucaia do Sul, e à Freeway, em Gravataí. A estrada é uma alternativa a rodovias federais da região não apenas para os moradores dos quatro municípios cortados pela ERS-118 (Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha e Gravataí), mas para todos os motoristas que trafegam pela Região Metropolitana em direção tanto ao Litoral Norte quanto ao interior do estado.

2023-08-22